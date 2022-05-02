В Грузии потребовали от Украины разъяснений на фоне обвинений в помощи России

Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили потребовал от украинской стороны разъяснений на фоне обвинений в оказании помощи России по уходу от санкций.

«Мы очень надеемся, что украинская сторона сделает разъяснения, или с большой вероятностью... заявления о контрабандном канале через Грузию останутся неподтверждёнными и лишь заявлениями», — цитирует его Интерфакс.

По словам Папуашвили, в обвинениях украинской разведки о попытках Тбилиси организовать транспортный канал для российских товаров в обход установленных международных санкций не приведены никакие факты.

Глава правительства республики Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия не будет присоединяться к экономическим санкциям против России, так как Тбилиси исходит из интересов страны и народа.

Он напомнил, что Грузия хочет «мира, стабильности и развития».