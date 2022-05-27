Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о планах восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«В планах можно говорить, что будет восстановление, что аэропорты будут нужны», — сказал он, отвечая на вопрос.

Он заявил, что это будет связано с полным окончанием боевых действий.

Пушилин отметил, что «называть точную дату пока, наверное, проблематично».

По его словам, «всё будет связано, конечно, с вопросами безопасности полёта самолётов, вертолётов и прочим».

Также Пушилин заявил, что мариупольский порт будет задействован для поставки строительных материалов с целью восстановления города.

Первую отгрузку в порту планируют уже в конце мая.