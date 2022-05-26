Foreign Policy: страны Европы передали Украине разобранные самолёты Су-25
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В статье говорится, что «команда в регионе Восточной Европы, связанная с Европейским командованием, помогла разобрать советские самолёты Су-25 и вертолёты Ми-17» для того, чтобы они были доставлены на Украину.
Ранее в Пентагоне заявили, что Чехия передала Украине вертолёты огневой поддержки, танки и ракетные системы.
Также в США заявили, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.