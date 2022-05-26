Басурин рассказал о нескольких прятавшихся на «Азовстали» украинских военных

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что несколько украинских военных, прятавшихся на «Азовстали», сдались в плен.

«Насколько я понял, там трое или четверо [человек], которые были вынуждены сдаться в плен, потому что дальше они уже не могли прятаться», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о задержании спрятавшихся или отставших при сдаче в плен украинских военнослужащих на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Он также отметил, что трибунал над преступниками должен быть прозрачным и должен получить максимальную огласку, «чтобы как можно больше людей узнали о тех преступлениях неонацистов, которые в принципе недопустимы».