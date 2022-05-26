Глава Энергодара после покушения заявил о планах вернуться к работе через несколько недель

Глава города Энергодара в Запорожской области Андрей Шевчик после совершённого на него покушения заявил о планах вернуться к выполнению обязанностей через несколько недель. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Я бы уже поехал, но врачи не отпустят. Думаю, что недели через три-месяц, при нормальном стечении обстоятельств приступлю снова к выполнению своих обязанностей», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Шевчика, он получил ожоги головы и других частей тела, также у него сломана ключица.

«Пройдёт ожог — будет ещё операция на ключице», — объяснил он.

Ранее стало известно, что мэр Энергодара и двое его охранников были ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного в подъезде дома градоначальника.

Следственный комитет России начал расследование по факту покушения.