Глава Энергодара после покушения заявил о планах вернуться к работе через несколько недель
- РИА Новости
«Я бы уже поехал, но врачи не отпустят. Думаю, что недели через три-месяц, при нормальном стечении обстоятельств приступлю снова к выполнению своих обязанностей», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Шевчика, он получил ожоги головы и других частей тела, также у него сломана ключица.
«Пройдёт ожог — будет ещё операция на ключице», — объяснил он.
Ранее стало известно, что мэр Энергодара и двое его охранников были ранены в результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного в подъезде дома градоначальника.
Следственный комитет России начал расследование по факту покушения.