В Кремле отвергли обвинения Запада в блокировании поставок зерна с Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не приемлют обвинения Запада в блокировании российскими силами поставок зерна с Украины.

«Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде», — цитирует его ТАСС.

Ранее Песков заявил, что Россия всегда была надёжным экспортёром зерна, а также не является источником проблемы его вывоза с Украины морским способом.

Он подчеркнул, что причиной продовольственных проблем являются санкции.