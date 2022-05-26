В Кремле отвергли обвинения Запада в блокировании поставок зерна с Украины
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
«Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде», — цитирует его ТАСС.
Ранее Песков заявил, что Россия всегда была надёжным экспортёром зерна, а также не является источником проблемы его вывоза с Украины морским способом.
Он подчеркнул, что причиной продовольственных проблем являются санкции.