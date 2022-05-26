Басурин считает, что полная зачистка «Азовстали» требует двух-трёх недель

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Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала заявил, что, по его мнению, полная зачистка комбината «Азовсталь» после освобождения завода требует двух-трёх недель.
Басурин считает, что полная зачистка «Азовстали» требует двух-трёх недель
  • AP
  • © Alexei Alexandrov

«Я в самом начале говорил, что <...> после его освобождения («Азовстали») произойдёт полная зачистка в течение двух-трёх недель», — цитирует его РИА Новости.

По словам Басурина, территория комбината большая, «спрятаться есть где».

Также он заявил, что несогласованность общего командования на «Азовстали» привела к тому, что «каждый жил по-своему и каждый прятался в своём углу».

«Поэтому это возможно, что будут находить (украинских военных на «Азовстали». — RT). Я думаю, что они и сами бы рады выйти, но они боятся», — заявил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе задержали спрятавшихся или отставших при сдаче в плен украинских военнослужащих.

20 мая российское Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России полностью освободили территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. 

Всего сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».

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