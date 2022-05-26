С февраля в ДНР из-за обстрелов Киева погибли 125 мирных жителей, включая детей
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«За 99 дней эскалации погибли 125 мирных жителей, в том числе четверо детей. Ранения различной степени тяжести получили 573 мирных жителя, в том числе 46 детей», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что украинские войска за 98 дней выпустили по территории республики около 30,2 тыс. боеприпасов.
По данным штаба территориальной обороны, военнослужащие народных республик Донбасса освободили и взяли под полный контроль 219 населённых пунктов на территории ДНР.