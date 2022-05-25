ДНР: ВСУ за 98 дней выпустили по республике около 30,2 тысячи боеприпасов

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска за 98 дней выпустили по территории Донецкой Народной Республики около 30,2 тыс. боеприпасов.

«За 98 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3229 фактов ведения огня, из них с применением тяжёлого вооружения — 2936. Всего противником выпущено 30 170 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК «Точка-У», 11 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», 27 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и 4913 ракет РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что из-за обстрелов ВСУ за это время погибли 123 мирных жителя, в том числе четверо детей.

Ранее Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что силы ДНР и ЛНР освободили и взяли под полный контроль 219 населённых пунктов на территории республики.