ДНР: ВСУ за 98 дней выпустили по республике около 30,2 тысячи боеприпасов

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска за 98 дней выпустили по территории Донецкой Народной Республики около 30,2 тыс. боеприпасов.
ДНР: ВСУ за 98 дней выпустили по республике около 30,2 тысячи боеприпасов
  • РИА Новости

«За 98 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3229 фактов ведения огня, из них с применением тяжёлого вооружения — 2936. Всего противником выпущено 30 170 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК «Точка-У», 11 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», 27 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и 4913 ракет РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что из-за обстрелов ВСУ за это время погибли 123 мирных жителя, в том числе четверо детей.

Ранее Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что силы ДНР и ЛНР освободили и взяли под полный контроль 219 населённых пунктов на территории республики.

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