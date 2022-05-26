С февраля 2022 года жертвами агрессии ВСУ в ЛНР стали 89 мирных жителей, включая детей
- РИА Новости
«Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 89 мирных жителей, из которых 29 погибли и 60 человек получили ранения. Погиб один ребёнок и шестеро детей получили ранения», — говорится в заявлении.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что оборона украинских силовиков в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге, была «взломана».
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные зашли в Лисичанск в ЛНР и почти вошли в Северодонецк.