С февраля 2022 года жертвами агрессии ВСУ в ЛНР стали 89 мирных жителей, включая детей

В период с 17 февраля по 26 мая из-за обстрелов ВСУ пострадали более 80 мирных жителей Луганской Народной Республики, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 89 мирных жителей, из которых 29 погибли и 60 человек получили ранения. Погиб один ребёнок и шестеро детей получили ранения», — говорится в заявлении.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что оборона украинских силовиков в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге, была «взломана».

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные зашли в Лисичанск в ЛНР и почти вошли в Северодонецк.