С февраля 2022 года жертвами агрессии ВСУ в ЛНР стали 89 мирных жителей, включая детей

Короткая ссылка
В период с 17 февраля по 26 мая из-за обстрелов ВСУ пострадали более 80 мирных жителей Луганской Народной Республики, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
С февраля 2022 года жертвами агрессии ВСУ в ЛНР стали 89 мирных жителей, включая детей
  • РИА Новости

«Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 89 мирных жителей, из которых 29 погибли и 60 человек получили ранения. Погиб один ребёнок и шестеро детей получили ранения», — говорится в заявлении

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что оборона украинских силовиков в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге, была «взломана».

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные зашли в Лисичанск в ЛНР и почти вошли в Северодонецк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить