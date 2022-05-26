Премьер Киргизии заявил об огромном потенциале для дальнейшей интеграции стран ЕАЭС

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Премьер Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют огромный потенциал для дальнейшей интеграции.

«Взаимовыгодность союза для стран-участниц очевидна. У нас огромный потенциал для дальнейшей интеграции», — приводит РИА Новости его слова на открытии первого Евразийского экономического форума в Бишкеке.

Одним из главных инструментов интеграции Жапаров назвал союзные программы.

«ЕАЭС должен стать моделью экономического содружества, перетекающего в политический союз», — заключил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в заседании Евразийского экономического союза 27 мая в режиме видеоконференцсвязи.

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