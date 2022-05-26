Премьер Киргизии заявил об огромном потенциале для дальнейшей интеграции стран ЕАЭС

Премьер Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют огромный потенциал для дальнейшей интеграции.

«Взаимовыгодность союза для стран-участниц очевидна. У нас огромный потенциал для дальнейшей интеграции», — приводит РИА Новости его слова на открытии первого Евразийского экономического форума в Бишкеке.

Одним из главных инструментов интеграции Жапаров назвал союзные программы.

«ЕАЭС должен стать моделью экономического содружества, перетекающего в политический союз», — заключил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в заседании Евразийского экономического союза 27 мая в режиме видеоконференцсвязи.