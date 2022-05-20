Мишустин провёл телефонные переговоры с премьером Киргизии

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Премьер-министры России и Киргизии Михаил Мишустин и Акылбек Жапаров в рамках телефонных переговоров обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран.
Мишустин провёл телефонные переговоры с премьером Киргизии
  • РИА Новости

«Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что стороны уделили особое внимание реализации совместных инвестиционных проектов в промышленной и энергетической областях.

Ранее Мишустин и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин обсудили взаимодействие стран в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) во время встречи в Москве.

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