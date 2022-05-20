Мишустин провёл телефонные переговоры с премьером Киргизии
- РИА Новости
«Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что стороны уделили особое внимание реализации совместных инвестиционных проектов в промышленной и энергетической областях.
Ранее Мишустин и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин обсудили взаимодействие стран в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) во время встречи в Москве.