Премьер-министры Казахстана и России обсудили сотрудничество в ЕАЭС

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и председатель правительства России Михаил Мишустин обсудили взаимодействие стран в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) во время встречи в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза, а также совместные меры по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик Казахстана и России», — говорится в сообщении.

Кроме того, премьер-министры обсудили перспективы дальнейшего наращивания казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и других сферах.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что отношения России и Казахстана развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества.