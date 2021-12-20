Премьер-министры Казахстана и России обсудили сотрудничество в ЕАЭС

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Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и председатель правительства России Михаил Мишустин обсудили взаимодействие стран в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) во время встречи в Москве.
Премьер-министры Казахстана и России обсудили сотрудничество в ЕАЭС
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза, а также совместные меры по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик Казахстана и России», — говорится в сообщении.

Кроме того, премьер-министры обсудили перспективы дальнейшего наращивания казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и других сферах.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что отношения России и Казахстана развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества.

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