Путин поздравил Токаева с Днём независимости Казахстана
- РИА Новости
«Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин отметил плодотворное сотрудничество двух государств в таких структурах, как ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и ООН.
Российский лидер выразил уверенность, что Россия и Казахстан продолжат укреплять связи «на благо дружественных народов двух стран».
Ранее Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с 30-летием победы на первых всенародных выборах президента Казахстана.