Путин поздравил Токаева с Днём независимости Казахстана

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Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня независимости Казахстана отметил, что отношения двух стран развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества.
Путин поздравил Токаева с Днём независимости Казахстана
  • РИА Новости

«Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин отметил плодотворное сотрудничество двух государств в таких структурах,  как ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и ООН.

Российский лидер выразил уверенность, что Россия и Казахстан продолжат укреплять связи «на благо дружественных народов двух стран».

Ранее Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с 30-летием победы на первых всенародных выборах президента Казахстана.

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