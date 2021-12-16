Путин поздравил Токаева с Днём независимости Казахстана

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня независимости Казахстана отметил, что отношения двух стран развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества.

РИА Новости

«Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин отметил плодотворное сотрудничество двух государств в таких структурах, как ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и ООН. Российский лидер выразил уверенность, что Россия и Казахстан продолжат укреплять связи «на благо дружественных народов двух стран». Ранее Путин поздравил Нурсултана Назарбаева с 30-летием победы на первых всенародных выборах президента Казахстана.