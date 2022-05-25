Путин примет участие в заседании Евразийского экономического союза 27 мая

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Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Евразийского экономического союза 27 мая в режиме видеоконференцсвязи. Встреча пройдёт под председательством Киргизии.
Путин примет участие в заседании Евразийского экономического союза 27 мая
  • РИА Новости

Во время встречи запланировано обсудить стратегические направления развития интеграции до 2025 года и ещё некоторые аспекты деятельности Евразийского экономического союза, сообщается на сайте Кремля.

«Предстоит утвердить ориентиры макроэкономической политики государств — членов союза на 2022—2023 годы. Также имеется в виду обсудить вопросы развития торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС с внешними партнёрами», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министры России и Киргизии Михаил Мишустин и Акылбек Жапаров в рамках телефонных переговоров обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

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