Депутат Шеремет оценил упрощение приёма в гражданство для жителей освобождённых территорий

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

«Предоставление права упрощённого гражданства — это важное, справедливое и судьбоносное решение. Это прежде всего защита граждан, проживающих на освобождённых территориях», — приводит его слова РИА Новости.

Шеремет отметил, что интеграция с Россией открывает новые возможности развития для освобождённых территорий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

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