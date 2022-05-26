Депутат Шеремет оценил упрощение приёма в гражданство для жителей освобождённых территорий

Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

«Предоставление права упрощённого гражданства — это важное, справедливое и судьбоносное решение. Это прежде всего защита граждан, проживающих на освобождённых территориях», — приводит его слова РИА Новости.

Шеремет отметил, что интеграция с Россией открывает новые возможности развития для освобождённых территорий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.