Депутат Шеремет оценил упрощение приёма в гражданство для жителей освобождённых территорий
«Предоставление права упрощённого гражданства — это важное, справедливое и судьбоносное решение. Это прежде всего защита граждан, проживающих на освобождённых территориях», — приводит его слова РИА Новости.
Шеремет отметил, что интеграция с Россией открывает новые возможности развития для освобождённых территорий.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.