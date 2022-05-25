Небензя: США и их союзники являются соучастниками убийств мирных жителей Донбасса

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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что США и их союзники являются соучастниками убийств мирных жителей Донбасса.
Небензя: США и их союзники являются соучастниками убийств мирных жителей Донбасса
  • РИА Новости

Небензя отметил, что Соединённые Штаты и их союзники игнорируют преступления Киева, направленные против мирного населения.

«Обстрелы мирных городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном», — передаёт его слова РИА Новости.

До этого постпред заявил, что пленные бойцы ВСУ рассказали, что у них был приказ стрелять по мирным жителям

Также до этого Минобороны сообщало, что украинские боевики для дискредитации ВС России обстреляли дома в Николаевке.

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