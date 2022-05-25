Небензя: США и их союзники являются соучастниками убийств мирных жителей Донбасса
- РИА Новости
Небензя отметил, что Соединённые Штаты и их союзники игнорируют преступления Киева, направленные против мирного населения.
«Обстрелы мирных городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном», — передаёт его слова РИА Новости.
До этого постпред заявил, что пленные бойцы ВСУ рассказали, что у них был приказ стрелять по мирным жителям.
Также до этого Минобороны сообщало, что украинские боевики для дискредитации ВС России обстреляли дома в Николаевке.