Небензя: США и их союзники являются соучастниками убийств мирных жителей Донбасса

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что США и их союзники являются соучастниками убийств мирных жителей Донбасса.

Небензя отметил, что Соединённые Штаты и их союзники игнорируют преступления Киева, направленные против мирного населения.

«Обстрелы мирных городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном», — передаёт его слова РИА Новости.

До этого постпред заявил, что пленные бойцы ВСУ рассказали, что у них был приказ стрелять по мирным жителям.

Также до этого Минобороны сообщало, что украинские боевики для дискредитации ВС России обстреляли дома в Николаевке.