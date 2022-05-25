Белоруссия планирует увеличить экспорт в Россию на 40%
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«В Россию планируем нарастить экспорт на $6,4 млрд — или c ростом почти 40% к уровню 2021 года», — сказал Снопков.
Об этом сообщает БЕЛТА.
По его словам, в Китай на текущий год отрабатывается экспортная заявка по товарам на общую сумму $2 млрд.
В правительстве Белоруссии считают Россию и Китай странами с наиболее перспективными рынками для переориентации экспорта.
«В марте в эти страны было поставлено 60% товаров», — заявил Снопков.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области планируют расширить внешнеторговые связи с Белоруссией. Вопросы укрепления сотрудничества обсудили на совещании, в котором приняли участие представители Минэкономразвития России и Белоруссии, а также Комитета экономической политики региона.