Белоруссия планирует увеличить экспорт в Россию на 40%

Заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков сообщил о планах по увеличению экспорта в Россию на 40%.

«В Россию планируем нарастить экспорт на $6,4 млрд — или c ростом почти 40% к уровню 2021 года», — сказал Снопков.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, в Китай на текущий год отрабатывается экспортная заявка по товарам на общую сумму $2 млрд.

В правительстве Белоруссии считают Россию и Китай странами с наиболее перспективными рынками для переориентации экспорта.

«В марте в эти страны было поставлено 60% товаров», — заявил Снопков.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области планируют расширить внешнеторговые связи с Белоруссией. Вопросы укрепления сотрудничества обсудили на совещании, в котором приняли участие представители Минэкономразвития России и Белоруссии, а также Комитета экономической политики региона.