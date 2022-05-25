Белоруссия планирует увеличить экспорт в Россию на 40%

Короткая ссылка
Заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков сообщил о планах по увеличению экспорта в Россию на 40%.
Белоруссия планирует увеличить экспорт в Россию на 40%
  • Gettyimages.ru

«В Россию планируем нарастить экспорт на $6,4 млрд — или c ростом почти 40% к уровню 2021 года», — сказал Снопков.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, в Китай на текущий год отрабатывается экспортная заявка по товарам на общую сумму $2 млрд.

В правительстве Белоруссии считают Россию и Китай странами с наиболее перспективными рынками для переориентации экспорта.

«В марте в эти страны было поставлено 60% товаров», — заявил Снопков.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области планируют расширить внешнеторговые связи с Белоруссией. Вопросы укрепления сотрудничества обсудили на совещании, в котором приняли участие представители Минэкономразвития России и Белоруссии, а также Комитета экономической политики региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить