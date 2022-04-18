В Волгоградской области рассказали о планах по расширению внешнеторговых связей с Белоруссией
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
Основной темой совещания стало расширение номенклатуры экспортных и импортных поставок.
Как отметила председатель регионального комитета экономической политики Галина Быкадорова, список товаров, которые волгоградские предприятия могут продавать белорусским партнёрам, направлен в МЭР.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Москва и Алтайский край заключили соглашение о сотрудничестве.