В Волгоградской области рассказали о планах по расширению внешнеторговых связей с Белоруссией

В Волгоградской области планируют расширить внешнеторговые связи с Белоруссией. Вопросы укрепления сотрудничества обсудили на совещании, в котором приняли участие представители Минэкономразвития России и Белоруссии, а также комитета экономической политики региона.