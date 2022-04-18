В Волгоградской области рассказали о планах по расширению внешнеторговых связей с Белоруссией

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В Волгоградской области планируют расширить внешнеторговые связи с Белоруссией. Вопросы укрепления сотрудничества обсудили на совещании, в котором приняли участие представители Минэкономразвития России и Белоруссии, а также комитета экономической политики региона.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Основной темой совещания стало расширение номенклатуры экспортных и импортных поставок.

Как отметила председатель регионального комитета экономической политики Галина Быкадорова, список товаров, которые волгоградские предприятия могут продавать белорусским партнёрам, направлен в МЭР.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Москва и Алтайский край заключили соглашение о сотрудничестве.

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