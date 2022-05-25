У резиденции президента Армении произошла стычка между полицией и протестующими

Короткая ссылка
Между полицией и сторонниками оппозиционного движения «Сопротивление» у резиденции президента Армении в Ереване произошла стычка.
У резиденции президента Армении произошла стычка между полицией и протестующими
  • Архивное фото
  • AP
  • © Vahram Baghdasaryan

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Активисты движения заблокировали здание, после чего к президентской резиденции стали стягиваться дополнительные силы полиции.

Силовики попытались оттеснить активистов от здания, однако им не удалось этого сделать.

Как пишет РИА Новости, протестующие в Ереване уже около часа блокируют все входы в здание администрации президента Армении.

Ранее сообщалось, что активисты движения «Сопротивление», участвующие в акции протеста в Ереване, заблокировали основной и служебный входы в президентский дворец на проспекте Баграмяна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить