У резиденции президента Армении произошла стычка между полицией и протестующими

Между полицией и сторонниками оппозиционного движения «Сопротивление» у резиденции президента Армении в Ереване произошла стычка.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Активисты движения заблокировали здание, после чего к президентской резиденции стали стягиваться дополнительные силы полиции.

Силовики попытались оттеснить активистов от здания, однако им не удалось этого сделать.

Как пишет РИА Новости, протестующие в Ереване уже около часа блокируют все входы в здание администрации президента Армении.

Ранее сообщалось, что активисты движения «Сопротивление», участвующие в акции протеста в Ереване, заблокировали основной и служебный входы в президентский дворец на проспекте Баграмяна.