У резиденции президента Армении произошла стычка между полицией и протестующими
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Об этом сообщает Sputnik Армения.
Активисты движения заблокировали здание, после чего к президентской резиденции стали стягиваться дополнительные силы полиции.
Силовики попытались оттеснить активистов от здания, однако им не удалось этого сделать.
Как пишет РИА Новости, протестующие в Ереване уже около часа блокируют все входы в здание администрации президента Армении.
Ранее сообщалось, что активисты движения «Сопротивление», участвующие в акции протеста в Ереване, заблокировали основной и служебный входы в президентский дворец на проспекте Баграмяна.