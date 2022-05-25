В Ереване протестующие заблокировали входы в президентский дворец

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Активисты движения «Сопротивление», участвующие в акции протеста в Ереване, заблокировали основной и служебный входы в президентский дворец на проспекте Баграмяна.
В Ереване протестующие заблокировали входы в президентский дворец
  • AP
  • © Vahram Baghdasaryan

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы здесь, потому что человек, который здесь сидит, также служит турецким и азербайджанским интересам», — заявила член парламента Армении Аспрам Крпеян.

Ранее сообщалось, что в Ереване начался утренний протестный марш.

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