В Ереване протестующие заблокировали входы в президентский дворец
Активисты движения «Сопротивление», участвующие в акции протеста в Ереване, заблокировали основной и служебный входы в президентский дворец на проспекте Баграмяна.
- AP
- © Vahram Baghdasaryan
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы здесь, потому что человек, который здесь сидит, также служит турецким и азербайджанским интересам», — заявила член парламента Армении Аспрам Крпеян.
Ранее сообщалось, что в Ереване начался утренний протестный марш.
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