В Ереване протестующие заблокировали входы в президентский дворец

Активисты движения «Сопротивление», участвующие в акции протеста в Ереване, заблокировали основной и служебный входы в президентский дворец на проспекте Баграмяна.

AP

© Vahram Baghdasaryan

Об этом сообщает ТАСС. «Мы здесь, потому что человек, который здесь сидит, также служит турецким и азербайджанским интересам», — заявила член парламента Армении Аспрам Крпеян. Ранее сообщалось, что в Ереване начался утренний протестный марш.