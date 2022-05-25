Блинкен предложил Пашиняну помощь в делимитации армяно-азербайджанской границы

Соединённые Штаты могут оказать помощь в делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном.

«Госсекретарь Блинкен предложил помощь США в усилиях по делимитации и демаркации границы, а также призвал к прогрессу в развитии региональных транспортных и коммуникационных связей», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Блинкен также заявил о готовности США способствовать достижению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном.

Ранее вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев встретились на общей границе и обсудили вопросы работы комиссий по делимитации.