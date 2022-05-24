Политолог Ярошенко прокомментировал предложение главы МИД Литвы о вывозе украинского зерна

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Политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который предложил вывезти зерно с Украины на военных кораблях.
Политолог Ярошенко прокомментировал предложение главы МИД Литвы о вывозе украинского зерна
  • RT

По словам политолога, литовский министр проецирует мнение коллективного Запада. Он заявил, что США выгодно производить оружие и оснащать другие страны.

«Когда конгресс американский голосует за 40 млрд военной помощи Украине, они голосуют за то, чтобы эти деньги из бюджета переложить себе в карман, потому что половина членов конгресса так или иначе аффилированы с ВПК», — сказал он.

Ярошенко считает, что американцы столкнулись с проблемой из-за того, что украинцы перестали хотеть участвовать в боевых действиях.

«Боевые действия ведутся на 25—30% Украины, для остальных боевые действия — на экранах телефонов. Меньший эмоциональный отклик эта война вызывает, а значит, меньше желающих брать в руки американское оружие», — заявил политолог.

По его мнению, Вашингтон пытается спровоцировать искусственный голод на Украине, «чтобы поднять боевой дух».

Ранее The Times писала, что главы МИД Литвы и Великобритании Габриэлюс Ландсбергис и Лиз Трасс обсудили план отправки военных кораблей в Чёрное море для сопровождения экспортирующих украинское зерно судов.

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