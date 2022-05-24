МО России: гуманитарная ситуация на подконтрольных Киеву территориях близка к критической
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«Гуманитарная обстановка в подконтрольных киевским властям регионах стремительно ухудшается и приближается к критической», — сообщил он на брифинге.
По данным Детского фонда ООН, уточнил Мизинцев, на Украине голодают 8,7 млн человек, 22,8% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили по телефону продовольственную безопасность и гуманитарную ситуацию в ЛНР, ДНР и на Украине.