МО России: гуманитарная ситуация на подконтрольных Киеву территориях близка к критической

Гуманитарная ситуация на подконтрольных украинским властям территориях стремительно ухудшается и приближается к критической. Об этом заявил руководитель российского Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Гуманитарная обстановка в подконтрольных киевским властям регионах стремительно ухудшается и приближается к критической», — сообщил он на брифинге.

По данным Детского фонда ООН, уточнил Мизинцев, на Украине голодают 8,7 млн человек, 22,8% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили по телефону продовольственную безопасность и гуманитарную ситуацию в ЛНР, ДНР и на Украине.