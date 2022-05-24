МГБ ЛНР: сотрудник ОБСЕ собирал для США данные о Народной милиции

Министерство госбезопасности (МГБ) Луганской Народной Республики сообщило, что сотрудник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ собирал для США данные о Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что в рамках проводимых органами безопасности ЛНР мероприятий были выявлены и задокументированы факты использования американскими спецслужбами представителя Луганской команды СММ ОБСЕ для сбора разведывательной информации о подразделениях Народной милиции ЛНР.

По данным МГБ, замглавы миссии ОБСЕ американец Джордж Левицки «установил конфиденциальные отношения» с жителем Луганска, работавшим переводчиком. Местный житель подготовил и передал Левицки составляющие гостайну данные о 2-м армейском корпусе Народной милиции ЛНР.

В отношении переводчика возбудили дело по статье о госизмене.

Ранее два сотрудника луганской команды Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ были задержаны по подозрению в государственной измене.

Также Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело против нескольких сотрудников СММ ОБСЕ.