Французский генерал Тринкван заявил, что Россия побеждает в битве за Донбасс

Короткая ссылка
Бывший глава военной миссии Франции при ООН в Нью-Йорке генерал Доминик Тринкван в эфире радиостанции France Info заявил, что Россия побеждает в битве за Донбасс.
Французский генерал Тринкван заявил, что Россия побеждает в битве за Донбасс
  • РИА Новости

«Россия побеждает в битве за Донбасс... Только что пал Мариуполь», — цитирует его РИА Новости.

По словам Тринквана, «территории Крыма и Донбасса теперь связаны».

Он также считает, что продвижение российских войск в Донбассе продолжится.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные в ходе проведения операции на Украине объявляют режимы тишины и создают гуманитарные коридоры, что замедляет темпы наступления, но позволяет избежать жертв среди мирного населения. 

Шойгу также заявил, что Россия продолжит проведение спецоперации на Украине, несмотря на санкционное давление и поддержку Киева со стороны Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить