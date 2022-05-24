Французский генерал Тринкван заявил, что Россия побеждает в битве за Донбасс

Бывший глава военной миссии Франции при ООН в Нью-Йорке генерал Доминик Тринкван в эфире радиостанции France Info заявил, что Россия побеждает в битве за Донбасс.

«Россия побеждает в битве за Донбасс... Только что пал Мариуполь», — цитирует его РИА Новости.

По словам Тринквана, «территории Крыма и Донбасса теперь связаны».

Он также считает, что продвижение российских войск в Донбассе продолжится.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные в ходе проведения операции на Украине объявляют режимы тишины и создают гуманитарные коридоры, что замедляет темпы наступления, но позволяет избежать жертв среди мирного населения.

Шойгу также заявил, что Россия продолжит проведение спецоперации на Украине, несмотря на санкционное давление и поддержку Киева со стороны Запада.