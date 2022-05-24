Шойгу: режимы тишины на Украине замедляют темпы наступления, но позволяют избежать жертв
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
«Для выхода жителей из окружённых населённых пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что российские вооружённые силы, «в отличие от украинских, не наносят удары по гражданской инфраструктуре».
«Выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием», — сказал министр.
Сергей Шойгу также заявил, что Россия продолжит проведение спецоперации на Украине, несмотря на санкционное давление и поддержку Киева со стороны Запада.