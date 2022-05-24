Шойгу: режимы тишины на Украине замедляют темпы наступления, но позволяют избежать жертв

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Российские военные в ходе проведения операции на Украине объявляют режимы тишины и создают гуманитарные коридоры, что замедляет темпы наступления, но позволяет избежать жертв среди мирного населения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания Совета министров обороны ОДКБ.
Шойгу: режимы тишины на Украине замедляют темпы наступления, но позволяют избежать жертв
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«Для выхода жителей из окружённых населённых пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что российские вооружённые силы, «в отличие от украинских, не наносят удары по гражданской инфраструктуре».

«Выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием», — сказал министр.

Сергей Шойгу также заявил, что Россия продолжит проведение спецоперации на Украине, несмотря на санкционное давление и поддержку Киева со стороны Запада.

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