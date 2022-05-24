Шойгу: режимы тишины на Украине замедляют темпы наступления, но позволяют избежать жертв

Российские военные в ходе проведения операции на Украине объявляют режимы тишины и создают гуманитарные коридоры, что замедляет темпы наступления, но позволяет избежать жертв среди мирного населения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания Совета министров обороны ОДКБ.

«Для выхода жителей из окружённых населённых пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что российские вооружённые силы, «в отличие от украинских, не наносят удары по гражданской инфраструктуре».

«Выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием», — сказал министр.

Сергей Шойгу также заявил, что Россия продолжит проведение спецоперации на Украине, несмотря на санкционное давление и поддержку Киева со стороны Запада.