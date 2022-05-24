Правительство Южной Осетии ушло в отставку

После вступления в должность новоизбранного президента Южной Осетии Алана Гаглоева правительство ушло в отставку.

«В соответствии со статьёй 75 Конституции и статьёй 35 конституционного закона о правительстве, правительству положено сложить свои полномочия перед вновь избранным президентом Республики Южная Осетия», — цитирует председателя правительства Геннадия Бекоева РИА Новости.

Сроки работы отправившегося в отставку кабмина будет определять президент.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты Южной Осетии и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев победил на президентских выборах в республике, набрав 56,09% голосов избирателей.

Инаугурация Гаглоева состоялась 24 мая.