Правительство Южной Осетии ушло в отставку
- Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
- РИА Новости
- © Наталья Айриян
«В соответствии со статьёй 75 Конституции и статьёй 35 конституционного закона о правительстве, правительству положено сложить свои полномочия перед вновь избранным президентом Республики Южная Осетия», — цитирует председателя правительства Геннадия Бекоева РИА Новости.
Сроки работы отправившегося в отставку кабмина будет определять президент.
Ранее стало известно, что кандидат в президенты Южной Осетии и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев победил на президентских выборах в республике, набрав 56,09% голосов избирателей.
Инаугурация Гаглоева состоялась 24 мая.