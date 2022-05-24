Медведев: республики Донбасса не вернутся в состав Украины

Комментируя план Италии по урегулированию ситуации на Украине, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что республики Донбасса не вернутся в её состав.

«Решения о своей судьбе республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернутся. Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу Минских соглашений и убийства мирных граждан ЛНР и ДНР», — написал он в своём Telеgram.

По словам Медведева, мирные инициативы Запада об урегулировании ситуации на Украине напоминают «чистый поток сознания».

Как сообщала итальянская газета La Repubblica, план включает четыре этапа. Документ, составленный в Риме, передан Гутеррешу.

В МИД России сообщили, что получили от Италии предложения по урегулированию украинского кризиса, в Москве изучают этот план.