Медведев: республики Донбасса не вернутся в состав Украины

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Комментируя план Италии по урегулированию ситуации на Украине, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что республики Донбасса не вернутся в её состав.
Медведев: республики Донбасса не вернутся в состав Украины
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«Решения о своей судьбе республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернутся. Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу Минских соглашений и убийства мирных граждан ЛНР и ДНР», — написал он в своём Telеgram.   

По словам Медведева, мирные инициативы Запада об урегулировании ситуации на Украине напоминают «чистый поток сознания».

Как сообщала итальянская газета La Repubblica, план включает четыре этапа. Документ, составленный в Риме, передан Гутеррешу.

В МИД России сообщили, что получили от Италии предложения по урегулированию украинского кризиса, в Москве изучают этот план.

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