Мэр Львова назвал «всё ещё недостаточной» русофобию на Украине

Короткая ссылка
Мэр Львова Андрей Садовой назвал «всё ещё недостаточной» русофобию на Украине. Соответствующее заявление он разместил в соцсетях.
Мэр Львова назвал «всё ещё недостаточной» русофобию на Украине
  • РИА Новости

Как сообщило РИА Новости, Садовой комментировал жалобы на него в связи с его оскорбительными высказываниями в адрес россиян.

«Мы знаем, что вещи надо называть своими именами. И что наша русофобия всё ещё недостаточна», — заявил он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма. Он добавил, что всё это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах Запада. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить