Мэр Львова назвал «всё ещё недостаточной» русофобию на Украине

Мэр Львова Андрей Садовой назвал «всё ещё недостаточной» русофобию на Украине. Соответствующее заявление он разместил в соцсетях.

Как сообщило РИА Новости, Садовой комментировал жалобы на него в связи с его оскорбительными высказываниями в адрес россиян.

«Мы знаем, что вещи надо называть своими именами. И что наша русофобия всё ещё недостаточна», — заявил он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма. Он добавил, что всё это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах Запада.