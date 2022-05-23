Мэр Львова назвал «всё ещё недостаточной» русофобию на Украине
- РИА Новости
Как сообщило РИА Новости, Садовой комментировал жалобы на него в связи с его оскорбительными высказываниями в адрес россиян.
«Мы знаем, что вещи надо называть своими именами. И что наша русофобия всё ещё недостаточна», — заявил он.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что на Украине давно наблюдается разгул неонацизма. Он добавил, что всё это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах Запада.