Суд на Украине разрешил арест Януковича за подписание Харьковских соглашений

Суд в Киеве избрал экс-президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей за подписание Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.

Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины.

«21 апреля 2010 года, находясь в городе Харькове, подозреваемый подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В октябре 2021 года суд в Киеве заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который подозревается в государственной измене при заключении Харьковских соглашений.

12 марта прошлого года СБУ начала расследование о «государственной измене» Азарова и выяснение обстоятельств подписания соглашения между Киевом и Москвой о пребывании российского Черноморского флота на территории Украины до 2042 года.