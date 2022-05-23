Суд на Украине разрешил арест Януковича за подписание Харьковских соглашений

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Суд в Киеве избрал экс-президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей за подписание Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.
Суд на Украине разрешил арест Януковича за подписание Харьковских соглашений
  • РИА Новости

Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины.

«21 апреля 2010 года, находясь в городе Харькове, подозреваемый подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В октябре 2021 года суд в Киеве заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который подозревается в государственной измене при заключении Харьковских соглашений.

12 марта прошлого года СБУ начала расследование о «государственной измене» Азарова и выяснение обстоятельств подписания соглашения между Киевом и Москвой о пребывании российского Черноморского флота на территории Украины до 2042 года.

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