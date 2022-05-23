В СФ поддержали соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве

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Международный комитет Совета Федерации рекомендовал верхней палате парламента поддержать соглашение между Россией и Южной Осетией о двойном гражданстве.
В СФ поддержали соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как сообщило РИА Новости, документ предоставит право гражданам России и Южной Осетии получить паспорт соседней страны без необходимости отказа от собственного гражданства. 

Ожидается, что документ будет рассмотрен на заседании Совфеда 25 мая.

В августе 2021 года российский президент Владимир Путин одобрил подписание соглашения с Южной Осетией об урегулировании вопросов двойного гражданства.

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