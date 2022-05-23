В СФ поддержали соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Как сообщило РИА Новости, документ предоставит право гражданам России и Южной Осетии получить паспорт соседней страны без необходимости отказа от собственного гражданства.
Ожидается, что документ будет рассмотрен на заседании Совфеда 25 мая.
В августе 2021 года российский президент Владимир Путин одобрил подписание соглашения с Южной Осетией об урегулировании вопросов двойного гражданства.