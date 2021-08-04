Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве

Российский президент Владимир Путин одобрил подписание соглашения с Южной Осетией об урегулировании вопросов двойного гражданства.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства», — отмечается в распоряжении президента России.

Путин поручил МИД России по достижении договорённости с Южной Осетией подписать соответствующее соглашение.

В проекте соглашения отмечается, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны.