Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве

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Российский президент Владимир Путин одобрил подписание соглашения с Южной Осетией об урегулировании вопросов двойного гражданства.
Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства», — отмечается в распоряжении президента России.

Путин поручил МИД России по достижении договорённости с Южной Осетией подписать соответствующее соглашение.

В проекте соглашения отмечается, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны.

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