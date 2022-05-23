Минобороны России: с 24 февраля уничтожено 3226 танков и других бронированных машин Украины
- РИА Новости
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В ведомстве также сообщили об уничтожении 177 самолётов, 125 вертолётов, 990 беспилотных летательных аппаратов, 319 зенитных ракетных комплексов и 1643 орудий полевой артиллерии и миномёта.
Ранее сообщалось, что российские сапёрные подразделения проводят разминирование взрывоопасных предметов на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
До этого в Минобороны России заявили о ликвидации 11 украинских беспилотников.