Минобороны России: с 24 февраля уничтожено 3226 танков и других бронированных машин Украины

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российской армией уничтожено 3226 танков и других бронированных машин с начала спецоперации на Украине.
Минобороны России: с 24 февраля уничтожено 3226 танков и других бронированных машин Украины
  • РИА Новости
  • © Михаил Андроник

В ведомстве также сообщили об уничтожении 177 самолётов, 125 вертолётов, 990 беспилотных летательных аппаратов, 319 зенитных ракетных комплексов и 1643 орудий полевой артиллерии и миномёта. 

Ранее сообщалось, что российские сапёрные подразделения проводят разминирование взрывоопасных предметов на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

До этого в Минобороны России заявили о ликвидации 11 украинских беспилотников.

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