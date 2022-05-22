RT публикует видео из подвалов и бункеров «Азовстали»

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RT публикует видео из подвалов и бункеров комбината «Азовсталь» в Мариуполе, снятые военным корреспондентом Валентином Горшениным.
RT публикует видео из подвалов и бункеров «Азовстали»
  • AP

Как объяснил корреспондент, на видео показаны места, где находились боевики украинского националистического полка «Азов» до того, как сдались в плен российским военным.

Ранее сообщалось, что корреспондент RT Игорь Жданов показал одну из огневых позиций украинских боевиков из полка «Азов» на «Азовстали» в Мариуполе, которая являлась одновременно входом в подземный тоннель.

20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Всего сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».

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