Корреспондент RT показал одну из огневых позиций украинских боевиков на «Азовстали»
- AP
«Прибыв сюда несколько месяцев назад, они (боевики) сражались и ждали, что Киев или кто-то другой спасёт и эвакуирует их. Но этого не случилось», — рассказал Жданов.
По его словам, врачи Донецкой Народной Республики занимаются лечением украинских боевиков с «Азовстали».
Корреспондент добавил, что, по словам врачей, «раны пленных сильно запущенны».
Он добавил, что на «Азовстали» ведутся масштабные работы по разминированию.
Ранее корреспондент RT Игорь Жданов опубликовал видео, снятое в катакомбах «Азовстали» после того, как боевики украинского нацбатальона «Азов» сдались в плен российским войскам.
20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.