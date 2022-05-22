Корреспондент RT показал одну из огневых позиций украинских боевиков на «Азовстали»

Корреспондент RT Игорь Жданов показал одну из огневых позиций украинских боевиков из полка «Азов» на «Азовстали» в Мариуполе, которая являлась одновременно входом в подземный тоннель.

«Прибыв сюда несколько месяцев назад, они (боевики) сражались и ждали, что Киев или кто-то другой спасёт и эвакуирует их. Но этого не случилось», — рассказал Жданов.

По его словам, врачи Донецкой Народной Республики занимаются лечением украинских боевиков с «Азовстали».

Корреспондент добавил, что, по словам врачей, «раны пленных сильно запущенны».

Он добавил, что на «Азовстали» ведутся масштабные работы по разминированию.

Ранее корреспондент RT Игорь Жданов опубликовал видео, снятое в катакомбах «Азовстали» после того, как боевики украинского нацбатальона «Азов» сдались в плен российским войскам.

20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.