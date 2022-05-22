РИА Новости: подростки нашли схрон с оружием у корпуса интерната в Херсоне

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Подростки обнаружили неподалёку от корпуса интерната в Херсоне схрон с оружием ВСУ, военную форму и автоматы они передали российским военным.

«Нашли в подвале рядом с интернатом гранаты, четыре обоймы, вещи и два автомата. И ещё были документы. Всё в гаражах лежало в чёрном пакете», — рассказал один из них корреспонденту РИА Новости.

Среди документов был военный билет одного из украинских солдат, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе.

29 апреля глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.

21 мая в Херсонской области трое мирных граждан погибли и десять получили ранения в результате удара со стороны Украины по региону.

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