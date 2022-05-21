Три человека погибли в Херсонской области в результате удара ВСУ

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Трое мирных граждан погибли и десять получили ранения в результате удара со стороны Украины.
Три человека погибли в Херсонской области в результате удара ВСУ
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военно-гражданской администрации области в Telegram.

«За поражение в Мариуполе и на фронтах Киев пытается отыграться на мирных жителях регионов, уходящих из-под его влияния. Сегодня в результате удара, нанесённого по населённому пункту Белозёрка, по предварительным данным, погибли трое и ранены десять мирных граждан», — говорится в сообщении.

29 апреля глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удары украинских военных по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.

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