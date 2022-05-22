В ДНР сообщили о двух пострадавших при обстрелах ВСУ мирных жителях

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Два мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали при обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ.

«Поступила информация о пострадавших мирных жителях, мужчине и женщине, 1954 г.р., в результате обстрела ВФУ населённого пункта Старомихайловка по адресу: ул. Артёма, 24», — говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В Народной милиции ДНР ранее заявили, что украинские войска с начала суток выпустили более 140 снарядов и мин по шести населённым пунктам республики.

По словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, украинские боевики продолжают размещать тяжёлое вооружение в детсадах и школах.

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