Более 140 снарядов и мин выпущено по шести населённым пунктам ДНР за сутки

В Народной милиции ДНР заявили, что украинские войска с начала суток выпустили более 140 снарядов и мин по шести населённым пунктам республики.

«С начала текущих суток противник выпустил более 140 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии, 120- и 82-мм миномётов», — сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

Уточняется, что были обстреляны районы шести населённых пунктов республики. Повреждено одно домостроение, а также футбольное поле.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска вновь обстреляли Пантелеймоновку.