В ЛНР изменили курс гривны к рублю

В Луганской Народной Республике изменили курс украинской гривны к российскому рублю. С 23 мая будет применяться курс в размере два рубля за одну гривну.

Об этом говорится в постановлении правительства ЛНР.

«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну», — заявили власти республики.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что украинская гривна, как средство платежа, временно сохранится, но появится возможность её обмена на рубли.

В апреле в Банке России сообщили, что обменять наличные украинские гривны на рубли можно в Сбербанке, а также в Российском национальном коммерческом банке.