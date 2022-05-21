В ЛНР изменили курс гривны к рублю
- РИА Новости
Об этом говорится в постановлении правительства ЛНР.
«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну», — заявили власти республики.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что украинская гривна, как средство платежа, временно сохранится, но появится возможность её обмена на рубли.
В апреле в Банке России сообщили, что обменять наличные украинские гривны на рубли можно в Сбербанке, а также в Российском национальном коммерческом банке.