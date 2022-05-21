В ЛНР изменили курс гривны к рублю

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В Луганской Народной Республике изменили курс украинской гривны к российскому рублю. С 23 мая будет применяться курс в размере два рубля за одну гривну.
В ЛНР изменили курс гривны к рублю
  • РИА Новости

Об этом говорится в постановлении правительства ЛНР.

«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну», — заявили власти республики.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что украинская гривна, как средство платежа, временно сохранится, но появится возможность её обмена на рубли.

В апреле в Банке России сообщили, что обменять наличные украинские гривны на рубли можно в Сбербанке, а также в Российском национальном коммерческом банке.

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