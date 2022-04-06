В ЦБ рассказали о способе обмена украинских гривен на рубли

В Банке России сообщили, что обменять наличные украинские гривны на рубли можно в Сбербанке, а также в Российском национальном коммерческом бане (РНКБ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.

Отмечается, что обмен будет проходить без комиссии по фиксированному курсу — 2,5 рубля за одну гривну.

«Можно ли обменять в российских банках наличные украинские гривны на рубли? Такой обмен осуществляют уполномоченные банки: Сбербанк, а на территории Республики Крым и Севастополя — РНКБ», — указали в ЦБ.

Обменять можно сумму в эквиваленте не более 8 тыс. гривен на одного человека.

«Обменять гривны на российские рубли могут граждане, постоянно проживающие на территории Украины, экстренно прибывшие в Россию в 2022 году и получившие ранее средства в рамках мер социальной поддержки. Человеку необходимо представить в банке документ, удостоверяющий личность. Полученные при обмене денежные средства будут зачисляться на рублёвый счет, открытый гражданину в банке», — добавили в Центробанке.

Ранее Федеральная налоговая служба России напомнила, что продажа иностранной валюты с рук, в обход уполномоченных банков, является административным правонарушением.