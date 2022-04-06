Федеральная налоговая служба напомнила об ответственности за продажу валюты с рук

Федеральная налоговая служба напомнила, что продажа иностранной валюты с рук, в обход уполномоченных банков, является административным правонарушением.

Как пишет РИА Новости, штраф за это для граждан, предпринимателей и юридических лиц может составлять от 75 до 100% от суммы такого обмена, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что ФНС направила в территориальные органы письмо с поручением заняться совместно с МВД пресечением купли-продажи валюты с рук.