Федеральная налоговая служба напомнила об ответственности за продажу валюты с рук

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Федеральная налоговая служба напомнила, что продажа иностранной валюты с рук, в обход уполномоченных банков, является административным правонарушением.
Федеральная налоговая служба напомнила об ответственности за продажу валюты с рук
  • © РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Как пишет РИА Новости, штраф за это для граждан, предпринимателей и юридических лиц может составлять от 75 до 100% от суммы такого обмена, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что ФНС направила в территориальные органы письмо с поручением заняться совместно с МВД пресечением купли-продажи валюты с рук.

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