Федеральная налоговая служба напомнила об ответственности за продажу валюты с рук
- © РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Как пишет РИА Новости, штраф за это для граждан, предпринимателей и юридических лиц может составлять от 75 до 100% от суммы такого обмена, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что ФНС направила в территориальные органы письмо с поручением заняться совместно с МВД пресечением купли-продажи валюты с рук.