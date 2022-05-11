Хождение гривны в Херсонской области сохранится с возможностью обмена на рубли
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Гривна будет ещё находиться (в обороте. — RT), потому что ещё у людей есть эти деньги. Хотя будет предложена возможность эти гривны обменять на рубли», — сказал Стремоусов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что власти Херсонской области обратятся к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России.