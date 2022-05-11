Хождение гривны в Херсонской области сохранится с возможностью обмена на рубли

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Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что украинская гривна, как средство платежа, временно сохранится, но появится возможность её обмена на рубли.
Хождение гривны в Херсонской области сохранится с возможностью обмена на рубли
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  • © SOPA Images

Об этом сообщает РИА Новости

«Гривна будет ещё находиться (в обороте. — RT), потому что ещё у людей есть эти деньги. Хотя будет предложена возможность эти гривны обменять на рубли», — сказал Стремоусов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что власти Херсонской области обратятся к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России.

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