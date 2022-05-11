Песков: жители Херсонской области должны сами решить, войдёт ли регион в состав России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что власти Херсонской области обратятся к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России.

«Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать всё-таки жители Херсонской области — это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области», — сказал Песков.

Он добавил, что данный вопрос должен быть тщательно выверен и оценён юристами и правовиками.

«Подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно чёткую юридическую подоплёку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом», — сказал Песков.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил о том, что «будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта России».