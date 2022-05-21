Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет 700 тысяч человек

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что численность вооружённых сил Украины составляет 700 тыс. человек.

«Сегодня это 700 тыс. (человек)», — приводит слова Зеленского РИА Новости.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о планах украинских властей мобилизовать в армию 1 млн человек.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Украина не нужна Западу и является для западных стран расходным материалом в гибридной войне против России.

Министр также отмечал, что западные страны намерены противодействовать Москве до «последнего украинца».