Кадыров призвал националистов в Лисичанске и Северодонецке сложить оружие

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинских националистов в Лисичанске и Северодонецке сложить оружие.

«Я очень прошу всех, кто сопротивляется в Северодонецке, Лисичанске, вокруг этих населенных пунктов, чтобы они одумались и сложили оружие, пока их не загнали в угол, пока их не уничтожили, не ранили», — сказал Кадыров в своём обращении в Telegram.

По его словам, отказом от продолжения боёв эти люди подтвердят, что Украина и Россия должны жить в мире.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России полностью освободили от украинских военных территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.