МО России: командир «Азова» вывезен с «Азовстали» на бронеавтомобиле

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Сдавшийся в плен командир полка «Азов» был вывезен с территории комбината «Азовсталь» на бронеавтомобиле, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
МО России: командир «Азова» вывезен с «Азовстали» на бронеавтомобиле
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Сегодня, 20 мая, сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Так называемый командир нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», — сказал Конашенков на брифинге.

Он отметил, что о завершении операции по полному освобождению завода глава Минобороны Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России полностью освободили от украинских военных территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. 

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