Минобороны России: украинские военные размещают тяжёлую технику в школах
- РИА Новости
По его словам, такие случаи зафиксированы в Славянске, Авдеевке Донецкой Народной Республики, а также Конотопе Сумской области.
«В зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений оборудованы огневые позиции батальонов территориальной обороны, размещены боевые машины пехоты, тяжёлая артиллерия и склады боеприпасов», — рассказал Мизинцев.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России запросит у российского Министерства обороны сведения о противоправных действиях украинских вооружённых формирований, связанных с использованием гражданских объектов для военных целей.