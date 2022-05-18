СК зафиксирует данные об использовании украинскими боевиками больниц, школ и детсадов

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Следственный комитет России запросит у российского Министерства обороны сведения о противоправных действиях украинских вооружённых формирований, связанных с использованием гражданских объектов для военных целей.
СК зафиксирует данные об использовании украинскими боевиками больниц, школ и детсадов
  • © Пресс-служба СК РФ

«По данным Минобороны, в Мирнограде ДНР, а также в Харьковской области украинские националисты, в том числе из батальона «Азов», использовали здания детских садов и школ для оборудования в них казарм и размещения поблизости военной техники. Имеются факты насильственного удержания мирных жителей в подвалах этих зданий», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что члены батальона «Айдар» создавали точки для ведения боевых действий на территории церкви Похвалы Богоматери в Павлограде Днепропетровской области, а также в Запорожье на нижних этажах больниц.

«Известно и об аналогичных действиях батальона «Донбасс» в жилом доме в Славянске (ДНР), где был оборудован опорный пункт и размещено тяжёлое вооружение, но не эвакуированы мирные жители», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные зафиксировали многочисленные факты использования украинскими военными социальных объектов в военных целях

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